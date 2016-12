M5S, Grillo annuncia: da oggi nostri deputati fuori dal Parlamento, tutti nelle piazze

Di Maio, dopo avere incontrato brevemente il leader del Movimento 5 Stelle, ha spiegato: "è del tutto chiaro che non andremo in aula a votare una fiducia a un governo fantoccio. Poi nelle prossime ore conoscerete tutte le iniziative del movimento 5 Stelle. Perché è chiaro: c'è un palazzo e c'è una politica che si arrocca nel palazzo e poi ci siamo noi che abbiamo sempre portato avanti battaglie apostrofate come populiste ma che invece erano i temi dei cittadini. Continueremo a stare con i cittadini". Grillo è uscito dal teatro da una porta di servizio evitando di incontrare i cronisti in attesa.