10:03 - Beppe Grillo sarà oggi a Roma in Senato dove presenzierà alla conferenza stampa dei 5 Stelle per il lancio del referendum sull'euro. Lo annuncia in un post il deputato M5s, Giorgio Sorial. Grillo aprirà anche la campagna per la raccolta delle firme dei cittadini che intendono chiedere il referendum per l'uscita dall'euro. Il 16, come già annunciato, Grillo sarà a Strasburgo per condividere con gli eurodeputati la battaglia.