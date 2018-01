M5s, Garante Privacy: più sicurezza sistema Rousseau

Il Garante per la Privacy, al termine di un'istruttoria aperta dopo alcuni attacchi hacker alla piattaforma Rousseau e ad altri siti web riconducibili a M5S, ha adottato un provvedimento che indica la necessità di misure per aumentare il livello di sicurezza del sistema operativo. Il Garante, dichiarando l'illiceità del trattamento dei dati personali, si è riservato inoltre di verificare la sussistenza dei presupposti per sanzioni amministrative.