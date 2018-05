M5s: "Forza Italia si faccia di lato e consenta governo con la Lega"

"Ribadiamo che non andremo mai al governo con Berlusconi e Forza Italia". Lo affermano i capigruppo M5s al Senato e alla Camera Danilo Toninelli e Giulia Grillo, concludendo che "Forza Italia potrebbe risolvere l'impasse facendosi di lato e consentendo così un governo M5s-Lega". Dopo il vertice di Palazzo Grazioli infatti FI aveva auspicato che il M5s "riconoscesse Berlusconi" per cominciare le trattative per un nuovo esecutivo.