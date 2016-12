M5S: firme per referendum Euro

Il M5S deposita in Senato duecentomila firme per cercare di avviare la legge di iniziativa popolare per il referendum consultivo sull'euro. Le firme saranno consegnate anche al presidente del Senato, Pietro Grasso. Lo annuncia sul blog Beppe Grillo che spiega: "Subito dopo la consegna delle firme i parlamentari M5S presenteranno la legge per la discussione e il voto in Aula". Obiettivo è arrivare al referendum a fine anno, massimo gennaio 2016.