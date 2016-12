M5S: firme contro ddl riforme

"Raccoglieremo le firme alla Camera e al Senato per il referendum e faremo di tutto, banchetti in piazza, eventi, per affossare questa riforma costituzionale e Renzi che l'ha promossa". Lo ha annunciato il deputato del M5S, Danilo Toninelli, spiegando però che i grillini non aderiranno "formalmente al comitato per il No perché vogliamo che sia una battaglia trasversale e non di parte".