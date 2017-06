M5S, Fico: tra noi e la Lega distanza sui contenuti è siderale

"Caro Salvini, vorrei rincuorarti sul fatto che tra il M5S e la Lega, tra Beppe e te, la distanza di visioni, idee, contenuti è siderale. Indecifrabile. Specie sulla questione migratoria". Lo scrive in un post su Facebook Roberto Fico che aggiunge: "Il M5S non parla di ruspe, il M5S non fa campagne criptofasciste"."Dell'alleanza coi 5 stelle ragioneremo dopo i ballottaggi, se sull'immigrazione la pensano come noi, benvenuti", ha invece detto Salvini.

"Oggi Salvini dice di essere pronto ad ascoltare tutti, compreso Beppe Grillo. E ancora: 'Chiunque altro sostenga le posizioni della Lega, ad esempio Grillo che sull'immigrazione dice 'Basta, ce ne sono troppi', va bene, benvenuti'. Caro Salvini, vorrei rincuorarti sul fatto che tra il M5S e la Lega, tra Beppe e te, la distanza di visioni, idee, contenuti e' siderale. Indecifrabile. Specie sulla questione migratoria". Lo sostiene su Facebook il capogruppo M5s alla Camera, Roberto Fico.



"In Italia - prosegue - c'è un'emergenza che va contenuta e governata, a differenza di quanto fatto negli ultimi 20 anni dai partiti, attraverso misure di buon senso, che abbiamo già proposto in più occasioni in Parlamento. Ma i diritti umani per noi prevalgono sopra ogni cosa. Il M5s non parla di ruspe, il M5S non fa campagne criptofasciste, il M5s non crede che la soluzione ad ogni problema sia aggredire gli ultimi, chi ha meno chances di noi, chi vive nella difficoltà. Per il M5s nessuno deve restare indietro. Questa è una massima, che ogni singolo attivista segue ogni giorno, impegnandosi per il bene comune e per il Paese. Siamo due universi diversi, caro Salvini, fattene una ragione!".