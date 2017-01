M5s, Fico: "Alleanza con Alde? E' stato un errore, ammettiamolo"

"Non sapevo che avremmo aderito ad Alde . Lo reputo un errore , va ammesso". Così il presidente della Commissione di Vigilanza Roberto Fico , commentando il tentativo di "imparentamento" del M5s a Strasburo . "Noi non siamo un movimento che fa alleanze. Nel Parlamento Ue c'è un meccanismo che ci costringe alle alleanze, ma il nostro posto vero è nei non iscritti, finché non raggiungiamo il numero per fare il gruppo nuovo", ha quindi aggiunto.

"Internet aiuta a smentire le bufale. E' una bugia che l'ingresso in Alde avrebbe aiutato economicamente la Casaleggio associati. Rousseau è un'associazione no profit", ha poi ribattuto Fico alle accuse secondo cui l'imparentamento sarebbe stato pensato per ottenere fondi europei.



Fico: "Marra grave errore" - Tra gli errori compiuti dal Movimento, Fico annovera poi il caso Marra. "Marra è stato un errore, un grave errore. Abbiamo sbagliato, quando si sbaglia bisogna dirlo", ha infatti ammesso.



Fico a Renzi: "Noi algoritmo? Guardi a problemi del Pd" - Il presidente della Commissione di Vigilanza ha poi risposto a Matteo Renzi che aveva definito i 5 Stelle non un partito ma un algoritmo e un gruppo diviso da guerre interne. "Noi un algoritmo? E' una bugia, Renzi ha moltissimi problemi interni al Pd: meglio che guardi dentro casa sua, alle sue sconfitte. Dentro il Movimento non ci sono né gruppi né correnti, ma si lavora tutti per il bene del M5S".