M5s-Farage, Salvini e Schifani contro Grillo: "Continua la farsa"

"Continua la farsa 5 Stelle. Alla faccia del voto popolare online, ecco l'ennesima capriola di Grillo che per salvare soldi e poltrone torna in gruppo con Farage". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, commentando la decisione dei pentastellati di "continuare a lavorare" con il gruppo Efdd all'Europarlamento. All'attacco si è unito anche Renato Schifani (Forza Italia): "Come mai il voto di 40mila attivisti oggi non vale più nulla?".