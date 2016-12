M5S, espulsa senatrice Fucksia

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di espellere la senatrice Serenella Fucksia dopo la consultazione degli iscritti attraverso il blog di Beppe Grillo. Gli attivisti che hanno votato a favore dell'espulsione sono stati il 92,6%. Su un totale di 26.630 iscritti certificati hanno detto sì in 24.667 contro 1.963 no, pari al 7,4%. La Fucksia è accusata di non aver restituito parte del suo stipendio da parlamentare, come richiede il regolamento del gruppo.