M5S, esposto in Procura contro De Luca

Vincenzo De Luca del Pd ha vinto le elezioni Regionali in Campania e sarà governatore per i prossimi cinque anni. Forse. Sì, perché già una settimana prima del voto il M5S ha presentato un esposto sul caso che riguarda l'ex sindaco di Salerno, inserito venerdì scorso dalla Commissione Antimafia nella lista di "impresentabili". La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica di Salerno e indirizzato anche al Consiglio dei Ministri e al ministro dell'Interno con allegato un dossier contenente tutta la situazione giudiziaria di Vincenzo De Luca.

Ad annunciare la notizia dell'esposto era stata la stessa candidata M5s Valeria Ciarambino nel corso di una conferenza stampa convocata davanti al tribunale di Salerno in merito alle conseguenze della pronuncia della Corte di Cassazione sulla Severino.



"Chiediamo al presidente del Consiglio, che si trova in una situazione di evidente conflitto di interessi, essendo anche il segretario del Pd, di intervenire immediatamente per risolvere questa situazione paradossale e non tergiversare oltre" spiegava prima delle elezioni Ciarambino preoccupandosi del fatto che "Renzi potrà giocare sporco ed eventualmente procrastinare questa sospensione dando il tempo a De Luca di nominare la giunta e il suo sostituto".



Valeria Ciarambino ha ulteriormente rinnovato le sue preoccupazioni: "Noi abbiamo già presentato un esposto alla Procura diffidando Renzi e chiedendogli di agire da massimo garante istituzionale prima ancora di tutelare il suo interesse particolare come segretario del Pd" ha detto in conferenza stampa a Montecitorio.