M5S: esperti non iscritti possono candidarsi in collegi uninominali

Per i collegi uninominali potranno proporre la propria candidatura anche persone della società civile, non iscritte al M5S, che si sono distinte sul territorio per la loro professionalità e competenza. E' questa una delle modifiche che i vertici M5S stanno preparando per le regole per le candidature. Modifica che viene incontro alle tante richieste di professionisti, imprenditori che, con il vecchio regolamento, non avrebbero potuto scendere in campo.