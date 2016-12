M5S espelle la senatrice Fucksia: "Non ha restituito il suo stipendio"

Fucksia espulsa col 92,6% dei voti - Con il 92,6% dei voti favorevoli degli attivisti votanti, il blog di Beppe Grillo ha deciso l'espulsione della senatrice M5s Serenella Fucksia. Hanno votato 26.630 iscritti. Sui 26.630 iscritti certificati, ha votato SI' il 92,6%, pari a 24.667 voti mentre ha votato NO il 7,4%, pari a 1.963 voti.



Le accuse dei grillini - "Chi non restituisce parte del proprio stipendio come tutti gli altri - si legge nel post che indice la consultazione online - non solo viola il codice di comportamento dei cittadini parlamentari MoVimento 5 Stelle, ma impedisce a giovani disoccupati di avere ulteriori opportunità di lavoro oltre a tradire un patto con gli elettori. Ogni mese i parlamentari del M5S si tagliano lo stipendio e donano quei soldi a un fondo per far partire nuove imprese e quindi nuovi posti di lavoro in Italia".



"A differenza di tutti gli altri suoi colleghi, la senatrice Serenella Fucksia non ha ancora restituito le eccedenze degli stipendi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2015, così come richiesto dallo Staff e nonostante i diversi solleciti inoltrati con scadenze in data 8, 21 e 26 dicembre. Fucksia - conclude il post - ha violato ripetutamente il codice di comportamento dei Parlamentari 5 Stelle. Ti chiediamo se debba essere espulsa".



La replica: "Stavo facendo ora il rendiconto" - La senatrice Serenella Fucksia replica attraverso il quotidiano Repubblica alle accuse arrivate dal Movimento: "Scopro ora che Grillo ha aperto un referendum contro di me, avevo avvisato di essere in ritardo e che avrei usato le vacanze di Natale per rimettermi in pari". "Ho avuto problemi logistici e di salute, lo sanno tutti. Evidentemente sono scomoda dal momento che non sopporto l'ipocrisia", ha aggiunto la senatrice.



"Grillo ha perso il controllo" - "Voglio aspettare l'esito della votazione per affrontare il tema in modo più dettagliato", ha aggiunto Fucksia che è poi passata al contrattacco: "A Grillo e Casaleggio la situazione è sfuggita di mano. Si sa, quando crescono i numeri nascono anche gelosie".