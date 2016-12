M5S: ecco "MagicaMente", la canzone-omaggio in ricordo di Casaleggio

"Magicamente magica la tua mente grida all'onestà / Magicamente capita le tue stelle risplendono già". E' l'inizio del ritornello della canzone-omaggio dedicata a Gianroberto Casaleggio , il cofondatore del Movimento 5 Stelle scomparso il 12 aprile . Il titolo è " MagicaMente " ed è stata scritta da Felice Marra , già autore dell'inno di M5S. Il brano sarà suonato il 12 maggio in piazza del Popolo, a Roma, durante la manifestazione organizzata dai 5 Stelle per ricordare Casaleggio.

Ecco il testo completo della canzone:

Pochi son quelli che riescon davvero a fare qualcosa nel mondo

Pochi son quelli che sanno davvero scavare più giù nel profondo

Sentono, parlano di verità. E guardano sempre un poco più in la

Stupiscono, spiazzano, fanno capire che sono al di là del normale



Pochi son quelli che riescon davvero a cercare un posto nel mondo

Pochi son quelli che l'hanno trovato e restano un po' in sottofondo

Soffrono, amano questa realtà. Si sentono offesi da tanta omertà

e studiano, osservano come si fa a raggiunger la felicità



Magicamente magica la tua mente grida all'onestà

Magicamente capita le tue stelle risplendono già

Magicamente magica la tua mente che ci ispirerà

E la tua mente magica permanente con noi resterà



Pochi son quelli che riescon davvero a capire com'è che andrà il mondo

Pochi son quelli che sentono vere realtà che intravedono intorno

Credono, vogliono restare qua. E lottare sempre per la libertà

Colpiscono e attaccano ciò che ci opprime e sanno cos'è che non va



Magicamente magica la tua mente grida all'onestà

Magicamente capita le tue stelle risplendono già

Magicamente magica la tua mente che ci ispirerà

E la tua mente magica permanente con noi resterà.