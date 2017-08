M5s, Di Maio: "Sicilia è utilizzata come merce di scambio"

"La Sicilia è utilizzata come merce di scambio sui tavoli romani". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera M5s Luigi Di Maio. "I siciliani si stanno chiedendo cosa 'chiede Alfano in cambio sulle nostre teste'? La Sicilia è usata per le carriere politiche e non per difendere i siciliani dai trattati europei", continua Di Maio. "Abbiamo un programma e la lista dei candidati. Mancano gli avversari: sappiamo dalla cronaca che stanno litigando".