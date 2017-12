M5s, Di Maio: se sotto il 40% faremo appello, governo con chi ci sta

Gentiloni ancora premier, anche solo per permettere la campagna elettorale, precisa Di Maio "è uno schema che mi terrorizza. So perché Berlusconi dice che deve restare Gentiloni, perché loro si sentono tutti garantiti, soprattutto in questo momento di scandalo sulle banche". "A capo della commissione banche ci hanno messo Casini e Brunetta - prosegue - due uomini sostanzialmente vicini a Berlusconi e al centrosinistra. Finché gli italiani decideranno di votare per loro ci ritroveremo sempre questo mondo unico di vecchi partiti che prova a proteggersi".



"Meno voti prenderemo più ci sarà instabilità e si tornerà a votare, più voti prenderemo noi più ci sarà la possibilità di fare un governo".



La regola dei due mandati resta - "La regola dei due mandati non è in discussione, è uno dei nostri asset fondamentali", afferma il candidato premier M5S a Radio Capital, rispondendo a chi gli chiede se, in caso di legislatura brevissima e di ritorno alle urne, lui non possa ricandidarsi in virtù del tetto massimo dei due mandati.