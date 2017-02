M5s, Di Maio: "Primarie Pd per impedire voto a giugno, miserabili"

"Il Pd ha appena annunciato le primarie per la pensione il 30 aprile, impedendo il voto a giugno per arrivare almeno a settembre. Miserabili". Lo ha scritto su Twitter il deputato M5s Luigi Di Maio. "Dai Luigi, lo so che è dura vivere in un partito in cui i leader li sceglie una srl invece di milioni di persone, ma non prenderla così male", ha replicato il presidente del Partito democratico, Matteo Orfini.