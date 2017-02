M5s, Di Maio: "Premio coalizione? Partiti vogliono arrivare a 2018"

"Il premio alla coalizione è la formula magica che consente ai partiti di tirare a campare fino al 2018". Lo ha detto il deputato del M5s Luigi Di Maio. "E' l'ennesima scusa per coalizzarsi contro il Movimento e quando si tratta di andare contro di noi si mettono tutti d'accordo. Avevamo creduto che Renzi volesse trasferire la legge dalla Camera al Senato e andare a votare. In realtà Renzi non è neanche più segretario di se stesso", ha aggiunto.