M5s, Di Maio: "Pd da ricovero, 2 milioni di famiglie senza lavoro"

"Mi sembra surreale che in un momento così difficile per il Paese, in cui abbiamo due milioni di famiglie senza lavoro e la produzione industriale sta calando, il maggiore partito di governo parli di legge elettorale: è da ricovero". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine del Restitution Day organizzato dal M5s in Senato. "E' un'arma di distrazione di massa", ha aggiunto il deputato grillino.