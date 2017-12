M5s, Di Maio: "Parlamentarie a metà gennaio"

"Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le Parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio". Lo rende noto il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sul blog di Beppe Grillo. "Per poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice Etico - aggiunge -. E' ora di pensare in grande. E' ora di andare al governo e fare quello che i partiti non hanno mai avuto la libertà di fare".