M5s, Di Maio: nuove regole, per noi finita l'epoca dell'opposizione

"E' finita l'epoca dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per governare". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del M5s, in un incontro nel Milanese. "Mantenendo i nostri valori - ha aggiunto - ci sarà una selezione per dare la possibilità alle migliori energie del Paese di mettersi al servizio dell'Italia. Presto leggerete le regole per selezionare il futuro gruppo parlamentare".