M5s, Di Maio: "Non firmerò nessun contratto politico"

"Non firmerò nessun contratto, renderò conto del mio operato solo ai cittadini, quelli che ci avranno votato ma anche quelli che non saremo riusciti a convincere. L'unica stella polare da seguire sarà il programma del M5s". Lo ha detto il candidato premier per i 5 Stelle, Luigi Di Maio, aggiungendo: "Il codice di comportamento firmato da alcuni dei nostri eletti non è mai stato inteso come una restrizione della loro libertà d'azione".