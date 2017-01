M5s, Di Maio: "Non facciamo alleanze con Salvini o Meloni"

"Noi non facciamo alleanze né con Matteo Salvini né con Giorgia Meloni. Non so se qualcuno la mattina beve e inizia a scrivere queste cose". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato del M5s, Luigi Di Maio, lasciando la riunione con i sindaci del Movimento. "Io sto lavorando per un'alternativa seria al Pd e ai pentastellati, che ormai dicono una cosa il lunedì e la smentiscono il martedì", ha invece dichiarato il leader della Lega Nord.