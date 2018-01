M5s, Di Maio: "Mai parlato di un governo di larghe intese"

"Mai parlato di un governo di larghe intese". Così Luigi Di Maio smentisce di aver parlato, nel corso di alcuni incontri a Londra con investitori, di un governo fatto con tutti i partiti, nel caso in cui il Movimento non ottenga i seggi necessari per governare da solo. Se accadrà "chiederemo di mettere assieme ai nostri 20 punti altri punti legati ai nostri valori", ha spiegato Di Maio.