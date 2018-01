M5s, Di Maio: "Liste provvisorie, stiamo verificando compatibilità"

"Stiamo verificando che tutte le persone candidate siano compatibili". Lo annuncia Luigi Di Maio in merito alle persone iscritte nelle liste M5s per le elezioni del 4 marzo, e spiega: "Chi si è candidato con noi ha firmato un regolamento che prevede anche che le liste pubblicate siano provvisorie fino alla presentazione. Se ci sono persone legate ad ambienti politici o che non ci convincono per una serie di dinamiche, le escluderemo dalle liste".