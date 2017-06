M5s, Di Maio: "Io sono del Sud Italia, non mi alleo con la Lega"

"Io sono del Sud, non ho nessuna intenzione di far parte di un movimento che si allea con la Lega Nord. Quello che è stato detto sulle alleanze è speculazione giornalistica". Lo ha detto il deputato M5s Luigi Di Maio, aggiungendo: "Non voglio far parte di un movimento che si allea con chi diceva 'Vesuvio, lavali col fuoco'. E' una proposta usata dai partiti di sinistra per sentirsi di sinistra e da quelli di destra per sentirsi un po' di destra".