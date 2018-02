M5s, Di Maio: "Dessì rinuncia a candidarsi"

"Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi". E' Luigi Di Maio ad annunciare la mossa di Emanuele Dessì, fortemente criticato per l'affitto da 7 euro al mese pagato in una casa del Comune di Frascati. "Dessì è comunque incensurato", precisa il leader M5s.