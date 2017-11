M5s, Di Maio: dalla Sicilia parte un'onda che ci porterà al governo

"Noi siamo molto soddisfatti, il voto non ci porta alla presidenza della Sicilia, ma da qui parte un'onda che tra quattro mesi ci può portare al 40% e al governo". Lo ha detto il candidato premier per il M5s, Luigi Di Maio, parlando delle regionali nell'isola che vedono in testa il candidato governatore di centrodestra Nello Musumeci. "Noi dobbiamo comunicare questo voto a chi si è astenuto, che credo si pentirà fra due-tre mesi", ha aggiunto.