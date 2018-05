"Aver portato al governo il programma, che è il nostro vero leader, mi riempie di soddisfazione", ha spiegato Di Maio ai giornalisti che a Ivrea gli chiedono se gli pesi dover fare un passo indietro nella individuazione del nuovo premier. "Non è una questione personale e credo di averlo dimostrato".



L'avvertimento all'Ue: "Prima vengono gli italiani" - Entrando nel merito del programma, Di Maio ha spiegato che "all'Europa lo abbiamo detto in modo chiaro: d'ora in poi prima gli italiani poi i deficit e i parametri". "Vogliamo andare lì a fare sul serio e ottenere risultati per l'Italia e per gli italiani, con tutto il rispetto per Russia, Stati Uniti o Germania. Quello che c'è nel programma è quello che vogliamo fare. Ed è chiaro che alcuni di quei punti vanno ottenuti in Europa, ai tavoli europei, dove dobbiamo andare con un peso politico importante che questo governo ha, perché non si basa sui voltagabbana, ma su due forze politiche votate dal popolo che si mettono insieme".



"Diremo alla Francia che la Tav non serve più" - Nel contratto di governo "c'è il blocco di un'opera che è inutile. Andremo a parlare con la Francia e gli diremo che la Torino-Lione poteva valere trent'anni fa, ma non più oggi. Non serve più", ha detto il leader pentastellato.



"Spread non è indicativo della felicità degli italiani" - Quanto alla reazione dei mercati sull'ipotesi di un governo M5s-Lega, Di Maio ha detto che "lo spread non è indicativo della felicità degli italiani". Poco prima, ai giornalisti, Di Maio aveva spiegato che "bisogna fare la spending review, quando finisce comincio a fare anche qualche investimento in deficit. Abbiamo individuato la Banca degli investimenti che è uno strumento che ci consente di aumentare il moltiplicatore dei soldi che investiamo".



Casaleggio: "Il premier ideale è Di Maio" - Presente a Ivrea anche Davide Casaleggio. "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio", ha risposto ai giornalisti. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione creata da altri partiti politici. E sono contento che gli iscritti abbiano dato il loro avallo tramite la piattaforma".