M5s, Di Maio: coalizioni sono ammucchiate, non faranno 51%

"Le coalizioni non raggiungeranno il 51% in queste elezioni politiche e non sono delle coalizioni ma delle ammucchiate". lo afferma Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle. "Quella del centro destra - precisa Di Maio - si sfalderà il giorno dopo, Salvini andrà per i fatti suoi; quella del centrosinistra si è già sfaldata, ci saranno due sinistre che si combatteranno alle elezioni".