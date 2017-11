M5s, Di Maio: anche se perdo le elezioni resterò capo politico

"Se il capo politico perde le elezioni rimane tale per la semplice ragione che non stiamo facendo un ragionamento sulle prossime elezioni politiche, stiamo portando avanti una campagna per la 18esima legislatura". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio. "Penso sinceramente - ha quindi aggiunto - che il Movimento possa farcela, siamo la prima forza politica del Paese e credo che il Presidente Mattarella debba darci l'incarico di governo".