M5s, Di Maio: "A Parlamentarie 10mila candidati"

Sono stati 10mila gli aspiranti parlamentari che si sono autocandidati alla selezione del M5s. Lo ha reso noto Luigi Di Maio, che, facendo il punto sulle Parlamentarie, ha negato che il sistema di voto sia andato in tilt: "Non è vero, ogni volta che facciamo le Parlamentarie leggo sui giornali di caos ma non leggo mai delle tessere comprate dai partiti".