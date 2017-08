M5s, Di Battista: non attacco la Boldrini, ma è schiava del sistema

"Io non attacco la Boldrini perché non c'è bisogno, si autosqualifica da sola". Lo ha detto il deputato M5s, Alessandro Di Battista, in comizio a Favara durante la nuova tappa del tour per promuovere la candidatura di Giancarlo Cancelleri alla Regione Sicilia. "E' una donna schiava del sistema", spiega.