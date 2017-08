M5s, Di Battista: "Felice se Di Maio diventasse candidato premier"

"Sarei molto felice di avere Luigi Di Maio come candidato alla presidenza del Consiglio". Lo afferma Alessandro Di Battista rispondendo a chi gli chiede chi voterebbe come candidato M5S alla guida del governo a settembre. "A me la carriera politica non ha mai interessato particolarmente, mi interessa risolvere i problemi", aggiunge. Un endorsement che giunge nel bel mezzo di un tour in Sicilia, per appoggiare Cancellieri come candidato M5s alla Regione.