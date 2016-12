M5S: concluso voto, via il nome di Grillo e ora arriva Movimento5stelle.it

Via il nome di Beppe Grillo dal simbolo: lo hanno deciso gli iscritti al Movimento che hanno votato in oltre 40mila. Lo annuncia il blog che precisa:"Hanno partecipato alla votazione 40.995 iscritti certificati". Era stato lo stesso Beppe Grillo a lanciare una consultazione online per scegliere il nuovo logo . Le votazioni sulla proposta, iniziate alle 10.30, sono andate avanti fino alle 19.

Nel comunicato politico numero 56, che ha lanciato la consultazione online relativa al nuovo simbolo, Grillo scrive: "Il 16 gennaio 2005 nasceva il Blog e il 4 ottobre 2009 a Milano fu fondato il Movimento 5 Stelle il cui simbolo riprendeva l'http://www.beppegrillo.it/. E' stato il primo movimento politico nato da un Blog".



"Io - prosegue - ci ho messo la faccia, il nome e anche il cuore, ma oggi che il MoVimento 5 Stelle è diventato adulto e si appresta a governare l'Italia credo che sia corretto non associarlo più a un nome, ma a tutte le persone che ne fanno parte".



"Per questo voglio cambiare il simbolo eliminando il mio nome", aggiunge il leader M5S sottolineando che "comunque dovrà essere riconducibile a quello attuale".



Hanno votato per il simbolo con l'http://www.movimento5stelle.it 31.343 iscritti, per il simbolo senza http 9.652 iscritti.