M5s, capigruppo a parlamentari: ora riscontri su bonifici

I capigruppo M5s di Camera e Santo stanno chiedendo a tutti i parlamentari di produrre la documentazione che accerti la regolarità dei versamenti al Fondo per le microimprese. E' quanto risulta da fonti del Movimento. Per questi disbrighi alcuni dei parlamentari che hanno effettuato i bonifici da una banca romana, comprese quelle che sono in Parlamento, hanno raggiunto la Capitale in modo da poter esibire presto la documentazione richiesta.