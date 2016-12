M5s, cacciati i contestatori di Roma Grillo: "Sono fuori dal movimento"

11:59 - Il leader del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, ha annunciato l'espulsione dei quattro attivisti che, durante la festa al Circo Massimo a Roma, salirono sul palco per chiedere più trasparenza. "Giorgio Filosto, Orazio Ciccozzi, Pierfrancesco Rosselli, Daniele Lombardi - si legge sul blog di Grillo - hanno approfittato del loro ruolo di responsabili della sicurezza del palco di Italia5Stelle" per occuparlo. "Sono fuori" dal M5s.

Grillo spiega: "In segno di rispetto per gli oltre 600 volontari che hanno dedicato il loro tempo e lavoro per il successo dell'evento Italia5Stelle e delle centinaia di migliaia di attivisti presenti all'evento, i 4 sopracitati sono fuori dal MoVimento 5 Stelle".



Renzi: espulsioni imbarazzanti - Sulle espulsioni è intervenuto anche il premier. "E' imbarazzante che il M5s abbia espulso qualcuno, non per una linea contraria ma perché chiedeva quale sia l'organigramma", ha sottolineato Matteo Renzi alla direzione Pd.



Ma la Rete protesta - Agli attivisti M5s però non è piaciuta molto la mossa di Grillo. E la Rete si scatena con attacchi contro il leader del movimento, che parla al pluarale... "Abbiamo chi?! Democrazia diretta dove?!", protesta Luigi commentando su Twitter la notizia. Anche Anna concorda: "Non poter esprimere un opinione è gravissimo", mentre Adriano si mostra più prudente: "Sembra un'esagerazione... hanno detto la loro e nessuno li ha cagati... non bastava?". Marco bacchetta il leader M5s: "Beppe ma che cappero fai. Non era necessario. E continuiamo a dar motivo a chi ci odia di darci addosso. Anche la faccenda di quei 4 che 'sono fuori dal M5s' per aver occupato il palco per pochi minuti e pacificamente... è di una gravità inaudita!".



Le critiche si diffondono soprattutto via Twitter: sul blog, sotto la notizia dell'espulsione, i commenti sono molto più morbidi. Anche su Twitter, però, c'è chi approva, come Gabriella, che scrive: "Fatto bene". E pure Lina: "Fatto bene,erano dei futuri Orellana e company, le mele marce vanno subito eliminate".



Paolo invece non ci sta: "Siete diventati dei Pagliacci. Come faccio a togliere la certificazione? Mi faccio schifo da solo per aver creduto in voi". E Luciano: "A noi non la chiedete più l'opinione? Ricordo di aver votato per le espulsioni ma non le ultime che sono state fatte senza passare dalla base".



Protesta Andrew: "Ancora con queste epurazioni sommarie? Ma chi l'ha deciso? E il voto degli utenti? Continuate a ripetere gli stessi errori, siete nemmeno di coccio, di granito! Basta cazzate! Se la sopportazione da parte nostra di queste vicende autoritarie e repressive ha come ragione che 'dobbiamo essere uniti' e 'prima mandiamoli tutti a casa'... behh attenzione, allarme rosso, non funziona! E stiamo attenti anche a cio' che scompare dei commenti e a ciò che resta". Infine un "p.s.:quei 4 del palco chiedevano nientemeno che..'trasparenza sul famoso Staff' ahahahah...fatti fuori!!".