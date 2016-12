M5s, Beppe Grillo: "Il Movimento è compatto, ma bad moments"

Una presenza più frequente a Roma, maggiore coinvolgimento dei parlamentari e degli attivisti, anche tramite la piattaforma Rousseau, un rapporto "diretto" senza la mediazione del direttorio, che di fatto è stato svuotato di poteri: è questo il bilancio della due giorni di incontri. Riunioni guidate direttamente da loro, mandando in soffitta, per non dire azzerato, il direttorio a cinque che finora aveva guidato per delega i parlamentari.



Grillo e Casaleggio sono arrivati alla Camera intorno alle 10 e avviato una serie di incontri con i deputati divisi in gruppi, principalmente per area tematica. Le riunioni sono andati avanti per tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio. I due leader del Movimento, secondo quanto riportano alcuni deputati, hanno chiesto ai parlamentari di proporre idee e temi su cui lavorare per il programma del Movimento, prendendo anche appunti. Un coinvolgimento che non accadeva da tempo. "Agli inizi li faceva Gianroberto Casaleggio, poi sono un po' stati accantonati....", ricorda un parlamentare pentastellato. Poi era arrivata l'era del direttorio, che oggi pare tramontata.



All'ora di pranzo il lavoro è stato interrotto per un intermezzo di festa per il "compleanno" del Movimento, che oggi compie 7 anni. Dopo il taglio della torta i deputati hanno intonato "tanti auguri a te" e la canzone "Un amore cosi grande", inno del Movimento. Il compleanno è stato festeggiato anche sul blog, con Grillo che in un post ha assicurato che "oggi siamo qui più forti e uniti che mai.Determinati ad andare avanti per proporre la nostra idea di Paese".



Anche Davide Casaleggio, sul blog, ha celebrato l'anniversario della nascita del M5s, con un "regalo": un video inedito di suo padre Gianroberto intitolato "Singularity, il punto di non ritorno". "Arriverà un momento - mette in guardia Davide Casaleggio presentando il video - in cui non comprenderemo le scelte delle intelligenze artificiali che avremo creato. Questo momento ha il nome di Singularity".