M5s, Beppe Grillo contro i cronisti: "Vi mangerei solo per il gusto di vomitarvi"

"Questo è sequestro di persona, io vi mangerei soltanto per il gusto di vomitarvi, voi siete i principi del pettegolezzo, quindi non mi coinvolgerete più". Lo afferma Beppe Grillo , uscendo dopo due giorni di "reclusione" dall'hotel romano dove è solito aggiornare, rivolgendosi ai cronisti che lo attendevano.

"Un minimo di vergogna per il mestiere che fate la percepite, sì o no? O perché fate il vostro lavoro da 10 euro al pezzo pensate che giustifichi tutto questo", è l'attacco che il leader 5 Stelle rivolge ai media.



"Su questa città, sulla realtà delle cose - aggiunge - vi ponete un minimo di responsabilità di quello che mandate in onda sui giornali e nelle tv? Un minimo di amor proprio per questa terra qua, ce l'avete o no? Non avete nessun tipo di responsabilità?".