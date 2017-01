M5s, approvato il nuovo codice di comportamento: 41mila voti, 91% i sì

Il nuovo codice di comportamento M5s in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie è stato approvato con il 91% di pareri favorevoli, pari a 37.360 iscritti. Lo si legge sul blog di Beppe Grillo. A partecipare alle votazioni, che si sono tenute sulla piattaforma Rousseau, sono stati 40.954 iscritti. Via libera anche al programma Energia, che è stato votato da 40.977 iscritti e approvato con 40.516 sì.

Un quesito anche sull'energia - "Hanno partecipato alla votazione per il programma Energia 40.977. Hanno votato SI in 40.516 e NO in 461", si legge ancora sul blog in relazione all'altra consultazione di giornata per gli attivisti M5S. Il quesito approvato era: "Sei d'accordo con lo spostamento degli incentivi statali dalle fonti fossili all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili?".