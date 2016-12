12:59 - Dopo la fiducia al governo sul Jobs Act, il M5S annuncia battaglia in Parlamento. "Da questo momento - fa sapere il deputato Danilo Toninelli - adotteremo tutti gli strumenti in nostro possesso per bloccare i provvedimenti di questa maggioranza. Con questi non c'è possibilità di dialogo". I grillini hanno già iniziato alla Camera facendo ostruzionismo al processo verbale.