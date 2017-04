M5s: 20 maggio marcia Perugia-Assisi per "Reddito di Cittadinanza"

Il 20 maggio si terrà la marcia Perugia-Assisi per il "Reddito di Cittadinanza". Lo ha annunciato in un post sul blog di Beppe Grillo il M5S. "Il Reddito di Cittadinanza è la priorità per il Paese, l'unico modo per liberare le persone dalla miseria e restituire loro la dignità. Il governo attuale ignora milioni di famiglie in difficoltà e l'unico obiettivo dei partiti è arrivare a settembre per prendersi una pensione privilegiata", si legge nel post.