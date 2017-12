Luigi Di Maio sfida la forza di gravità nel simulatore di caduta libera

Luigi Di Maio sfida e vince la forza di gravità per dimostrare come sia meglio muoversi senza zavorre, fisiche o politiche: il vicepresidente della Camera e candidato presidente del Consiglio del Movimento 5 stelle Luigi di Maio ha indossato casco e tuta per entrare in un simulatore di caduta libera.

Su Instagram ha pubblicato un video nel quale racconta com'è andata e il senso di questa esperienza: "OGGI VOLIAMO DAVVERO! Questi sono giorni in cui stiamo capendo quanto questo Paese sia zavorrato. I vecchi partiti sono una zavorra. Con i loro conflitti di interesse, le loro continue questioni interne, le banche che stanno facendo crollare la Seconda Repubblica. Noi dobbiamo volare alto. Dobbiamo portare questo Paese a volare in alto, mentre loro si scannano, si trascinano in basso verso i loro problemi, i loro conflitti di interesse, le loro ruberie. Noi dobbiamo essere in grado di trascinare questo Paese sempre più verso l'alto, verso la qualità della vita dei cittadini, verso una migliore condizione per tutta l'Italia e per tutti gli italiani. Ed è per questo che oggi voliamo davvero!"