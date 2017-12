Luigi Di Maio risponde alle accuse di Renzi: "Non mi pare che lui goda di ottima salute politica"

Il candidato premier del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha risposto a Matteo Renzi che qualche giorno fa, a Quinta Colonna, lo aveva nuovamente accusato di essere scappato dal confronto che lui stesso aveva inzialmente voluto. Ospite del programma condotto da Paolo Del Debbio, il leader pentastellato ha dichiarato: "Io mi confronterò con tutti gli altri candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come lo sono io, però devono farmi capire chi sono i loro candidati perché la sinistra si è già divisa in due, forse si dividerà in tre, allora li aspettiamo tutti quanti e poi ci confrontiamo".



Subito dopo una frecciata diretta al segretario del Pd: "Non mi pare che goda di ottima salute politica e all’interno del suo partito lo hanno già messo in discussione". E alla domanda di Del Debbio che gli chiede se sia pronto ad affrontare l’agone politico, vista la giovane età, Di Maio risponde senza indugi: "Faccio parte di una generazione che in tutta Europa sta avendo il suo momento per cambiare le cose, è riduttivo dire 'si sono pronto', è il gioco di squadra che fa la differenza e io sto componendo una squadra di ministri che sarà in grado di governare questo Paese".