Luca Zaia pubblica foto con il calciatore di colore Donkor: insultato su Facebook

In replica ai messaggi su Facebook, Zaia si è limitato a dire: "Lo rifarei mille volte". "Donkor - ha poi spiegato - è un ragazzo di 23 anni di Santa Lucia di Piave, dal 2003 in Italia". "Forse le critiche - ha ipotizzato - dipendono dal fatto che nella foto con me non aveva la maglia dell'Inter? Se l'avesse avuta non avrebbero aperto bocca".



Il presidente del Veneto ha infine criticato quello che definisce "il mondo dei leoni da tastiera" che sfoga rabbia e frustrazioni nella rete. "E' diviso in tre categorie - ha rilevato - la prima è quella dei distratti che commentano a prescindere, vedendo un uomo di colore; la seconda è di quelli che fanno la morale al leghista puntando sulla dietrologia; la terza, più disgustosa, è quella dei razzisti". Per Zaia, il social è il tripudio "del festival dell'incoerenza: la gente che scrive queste cose è la stessa che non sa usare l'italiano". Il governatore è arrivato a paragonarli alle "api impollinatrici: oggi è toccato a Isaac, ieri a Bebe Vio e prima ancora a dj Fabo".