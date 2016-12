Lorenzin: "Utero affitto sia reato"

"Stiamo per presentare una proposta di legge in cui proponiamo che la pratica dell'utero in affitto diventi reato universale". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Lo stiamo per fare - ha spiegato il ministro - noi come gruppo del Ncd. Questa è la nostra proposta e la faremo, ovviamente - ha concluso - a livello parlamentare".