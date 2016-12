Lorenzin: "I cittadini non pagheranno un super-ticket per gli esami"

Il ministro ha chiarito quindi che non sarà dunque necessario avere una prescrizione, per visite o esami, per singola ricetta: "Ciò era dovuto ad un errore tecnico nella formulazione dei campi delle ricette elettroniche", ha sottolineato. "Abbiamo convocato medici, Regioni e tecnici proprio per fare chiarezza sulle nuove norme e per cercare di sistemare le criticità oggettive emerse". Il decreto, ha aggiunto, "non ha una finalità economica, bensì vuole evitare gli sprechi".



Inoltre nel decreto sull'appropriatezza delle prescrizioni non sono previste sanzioni per i medici. Non appena la nuova legge entrerà a regime "verrà effettuato un monitoraggio e vedremo come procedere".



Le eventuali sanzioni applicabili dovranno essere oggetto di un futuro accordo in Conferenza Stato-Regioni. Ma il ministro ha chiarito: "Molto più che le sanzioni ci interessa la messa in atto di un sistema di appropriatezza. E tutti i risparmi saranno reinvestiti nel Servizio sanitario e per la medicina del territorio".