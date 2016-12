"Alcol e droga sono una piaga. Non diciamo solo no alla liberalizzazione della cannabis, diciamo no a tutte le dipendenze". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, alla vigilia dello sbarco alla Camera del progetto di legge per la legalizzazione. Il partito della Lorenzin, Ncd, si schiera compatto: "E' un inganno ai giovani e alla libertà. Diremo sempre no", dichiara la portavoce Valentina Castaldini.