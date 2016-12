Lombardia, no alla legge anti-moschee Ira di Salvini: "La Consulta è islamica"

Contro la norma discriminatoria erano intervenuti il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e la Curia, che aveva segnalato i possibili feedback negativi e i dubbi di costituzionalità, oltre che l'Anci e l'opposizione di centrosinistra.



Salvini: "Consulta è islamica non italiana" - "Consulta islamica, non italiana. E' complice dell'immigrazione clandestina". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopp la decisione della Consulta di bocciare la legge regionale lombarda anti-moschee. "E' vergognoso", ha aggiunto.



La Lega non si arrende - Dopo la bocciatura della Consulta, il capogruppo in Regione Lombardia della Lega Nord Massimiliano Romeo ha commentato: "E' la conferma che siamo di fronte alla resa dello Stato italiano di fronte all'Islam, ma noi non ci arrendiamo, non intendiamo far diventare Milano e la Lombardia una enclave del Califfato".



Nuovo progetto di legge anti-moschee - Romeo ha annunciato che verrà presentato "un nuovo progetto di legge con opportune modifiche che otterrà il medesimo risultato del provvedimento impugnato dal governo Renzi, ovvero dare delle regole certe e chiare per la realizzazione dei luoghi di culto, moschee comprese".