Lombardia, Maroni: "Referendum per l'autonomia si terrà a ottobre"

"Venerdì, in Giunta, annuncerò la data del referendum per l'autonomia della Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Maroni. Il governatore leghista ha precisato che la votazione consultiva si terrà "in ottobre", probabilmente insieme al Veneto. "Prima sentirò il presidente Zaia e poi ufficializzerò la data. Devono partire le procedure, abbiamo già fatto la gara per il voto elettronico e il cronoprogramma è chiaro".